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Derbinin hakemi Arda Kardeşler'e soruşturma

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Giriş Tarihi: 09.05.2022
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Derbinin hakemi Arda Kardeşler’e soruşturma

TFF, Beşiktaş-Fenerbahçe maçında hakem Arda Kardeşler’in para atışını kripto para ile gerçekleştirmesinin TFF ve MHK’nın bilgisi olmadan yapıldığını ve Kardeşler’e soruşturma açıldığını açıkladı.

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