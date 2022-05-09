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Galatasaray'da Marcao'nun yerine Jason Denayer!

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SÜLEYMAN YILDIRMAZ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2022
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Galatasaray’da Marcao’nun yerine Jason Denayer!

Son dakika haberine göre: Bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da yeni başkan kim olacak? soruları yanıt ararken gündeme bomba bir transfer iddiası atıldı.

Fransız ekibi Lyon'da forma giyen Belçikalı stoper Jason Denayer, Galatasaray'a geri dönebilir.

26 yaşındaki Denayer 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında kiralık olarak Galatasaray forması giymişti. Ardından Lyon 2018 yazında oyuncunun bonservisini 6.5 milyon euro'ya Manchester City'den almıştı.

Lyon'da dördüncü sezonunu geçiren Jason Denayer'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Marcao'yu yüksek bedelle yollamaya çalışan Galatasaray, Brezilyalı stoperin yerini eski yıldızı Jason Denayer'ı bedelsiz transfer ederek doldurmanın peşinde.

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