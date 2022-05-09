Galatasaray’da Marcao’nun yerine Jason Denayer!

Fransız ekibi Lyon'da forma giyen Belçikalı stoper Jason Denayer, Galatasaray'a geri dönebilir.

26 yaşındaki Denayer 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında kiralık olarak Galatasaray forması giymişti. Ardından Lyon 2018 yazında oyuncunun bonservisini 6.5 milyon euro'ya Manchester City'den almıştı.