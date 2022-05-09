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NBA ve Türkiye'de de forma giyen ünlü basketbolcu hayatını kaybetti! Adreian Payne kimdir?

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Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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NBA ve Türkiye’de de forma giyen ünlü basketbolcu hayatını kaybetti! Adreian Payne kimdir?

NBA'de de forma giyen ve Türkiye'de OGM Ormanspor'da da oynayan ABD'li basketbolcu Adreian Payne 31 yaşında hayatını kaybetti. Eski NBA oyuncusu Jared Sullinger de sosyal medya paylaşımında, Payne hakkında "kardeşime/takım arkadaşıma" şeklinde ilettiği mesajında "rahat uyu" notunu ekledi.

Türkiye'de geçen yıl OGM Ormanspor erkek basketbol takımında da oynayan ve NBA kariyeri de olan ABD'li Adreian Payne, 31 yaşında hayatını kaybetti.

ABD basınında yer alan haberlerde, Michigan State'in eski basketbolcusu Payne'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Eski NBA oyuncusu Jared Sullinger de sosyal medya paylaşımında, Payne hakkında "kardeşime/takım arkadaşıma" şeklinde ilettiği mesajında "rahat uyu" notunu düştü.

Payne'nin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

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