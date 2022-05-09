NBA ve Türkiye'de de forma giyen ünlü basketbolcu hayatını kaybetti! Adreian Payne kimdir?
NBA'de de forma giyen ve Türkiye'de OGM Ormanspor'da da oynayan ABD'li basketbolcu Adreian Payne 31 yaşında hayatını kaybetti. Eski NBA oyuncusu Jared Sullinger de sosyal medya paylaşımında, Payne hakkında "kardeşime/takım arkadaşıma" şeklinde ilettiği mesajında "rahat uyu" notunu ekledi.
Türkiye'de geçen yıl OGM Ormanspor erkek basketbol takımında da oynayan ve NBA kariyeri de olan ABD'li Adreian Payne, 31 yaşında hayatını kaybetti.
ABD basınında yer alan haberlerde, Michigan State'in eski basketbolcusu Payne'nin hayatını kaybettiği bildirildi.
Eski NBA oyuncusu Jared Sullinger de sosyal medya paylaşımında, Payne hakkında "kardeşime/takım arkadaşıma" şeklinde ilettiği mesajında "rahat uyu" notunu düştü.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖGG SINAV SONUÇLARI: Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonucu açıklama tarihi...
- Yakamoz s245 2. sezon ne zaman, olacak mı? Yakamoz S-245 2. sezon var mı? Oyuncu kadrosu...
- Bekçilik sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? Bekçilik sınav ücreti yatırma ne zaman bitiyor?
- Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? 9 Mayıs Kabine kararları...
- KPSS başvuru ne zaman başlıyor? 2022 lise, ÖABT, ön lisans, lisans, DHBT sınavı ne zaman? İşte başvuru ve sınav takvimi
- Dolar yükselir mi, düşer mi? 9 Mayıs güncel dolar yorumları | Dolar ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER
- Çin'de gökyüzü neden kırmızı oldu? Gökyüzü neden kırmızı olur? Meteoroloji'den son dakika açıklaması
- Kabine Toplantısı konuları: 9 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine kararları ne zaman açıklanacak?
- Merkür gerilemesi ne zaman bitiyor? 10 Mayıs 2022 merkür retrosu burçlara etkisi nedir? 2022 Merkür retrosu tarihleri
- Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 EGM PA bekçi alımı başvuru ne zaman bitiyor? 3.250 bekçi alımı sınav aşamaları...
- Açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı CTE son dakika duyurdu! Covid-19 izni ne zaman bitecek?
- LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Lise sınavı ne zaman?