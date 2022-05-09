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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü duyurdular! Jorge Jesus o soruya yanıt verdi

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Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! Jorge Jesus o soruya yanıt verdi

Portekiz kanalı CMTV, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu. Haberde Brezilya'dan Portekiz'e geri dönen Jorge Jesus'un verdiği demeç paylaşılırken, Jesus'un Fenerbahçe yanıtı da ortaya çıktı. İşte detaylar...

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