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Mohamed Elneny'den kötü haber! Galatasaray ve Trabzonspor...

SPOR
Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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Mohamed Elneny’den kötü haber! Galatasaray ve Trabzonspor...

Bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda çok sayıda Türk takımının transfer hedefinden biri olan Arsenal'li Mohamed Elneny'nin kulübü Arsenal ile yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi. İşte detaylar...

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