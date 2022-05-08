Trabzonspor’un yıldızı Abdülkadir Ömür yüzlerce taraftarın arasında kaldı! Sevgi gösterisinde fenalaştı: Nefes alamadım

"ADAMIN BİRİ KRAMPONUMU ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR"

Abdülkadir Ömür, ligin 36'ncı haftasında deplasmanda oynanan Atakaş Hatayspor maçı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonluk maçı sonrası sahada yaşadığı anları, "Boğazımdan tutuyorlar, biri formamı çekmeye başladı. Öyle bir kilitlediler ki beni nefes alamadım. 'Ağabey nefes alamıyorum' dedim. Bırakın da beni nefes alayım. Sevineceğiz diye adamın biri kramponumu çıkarmaya çalışıyor. Bayılacak gibi oldum. O zaman ciddiye aldılar beni" sözleriyle anlatmıştı.