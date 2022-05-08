Trabzonspor’un yıldızı Abdülkadir Ömür yüzlerce taraftarın arasında kaldı! Sevgi gösterisinde fenalaştı: Nefes alamadım
Trabzonspor’un şampiyonluğunu duyurduğu Fraport TAV Antalyaspor maçında bordo-mavili futbolcu Abdülkadir Ömür’ün, yüzlerce taraftarın yoğun sevgi gösterisi esnasında fenalaştı. O görüntülerde Ömür’ün zor anları saniye saniye kameraya yansıdı.
Başarılı futbolcu, şampiyonluk gecesi başından geçenleri Atakaş Hatayspor maçından sonra, "Öyle bir kilitlediler ki beni nefes alamadım. Bayılacak gibi oldum" ifadeleriyle anlattı.
SEVGİ GÖSTERİSİNDE FENALIK GEÇİRDİ
Trabzonspor, Süper Lig'in 35'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor maçında 2-2 berabere kaldığı maç sonrasında tarihinin en erken şampiyonluğuna kavuştu. Medical Park Stadyumu'nda 40 binden fazla kişinin heyecanla izlediği maçın bitiş düdüğüyle birlikte binlerce taraftar yeşil sahaya hücum etti. Şampiyonluk coşkusunu sahada horon oynayarak ve birbirine sarılarak kutlayan taraftarlar, futbolcuların etrafını sarıp sevgi gösterisinde bulundu. Trabzonspor'un altyapıdan yetişen yıldızı Abdülkadir Ömür'ün, şampiyonluk maçı bitiminde sahada taraftarca kuşatıldığı ve sevgi gösterileri sırasında fenalık geçirdiği görüntüler de sosyal medyada ortaya çıktı.
"NEFES ALAMADIM"
Genç oyuncuyla video çekilmek ve şampiyonluk sevincini ölümsüzleştirmek isteyen bir taraftarın kaydettiği görüntülerde, çok sayıda taraftar Abdülkadir Ömür'ü havaya kaldırarak sarılmaya çalışıyor. Taraftarların 'Adamsın Abdüş, Allah'ına kurban' sözleriyle sarılıp öpmeye çalıştığı Abdülkadir'in nefes almakta zorlandığı görülüyor.
"SAKİN OLUN, BOĞULACAK"
Görüntülerde, kalabalık arasında kalan Abdülkadir Ömür'ün 'durun' diyerek yardım istediğini fark eden bazı taraftarların, 'Bırakın, tamam, sakin olun, boğulacak' sözleri yer alıyor. İlgiyle izlenen görüntülerin sonunda Ömür'ün stadyum zeminine bırakıldığı ve nefes alabilmesi için etrafından çekilmeye çalıştığı da yer alıyor.
"ADAMIN BİRİ KRAMPONUMU ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR"
Abdülkadir Ömür, ligin 36'ncı haftasında deplasmanda oynanan Atakaş Hatayspor maçı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonluk maçı sonrası sahada yaşadığı anları, "Boğazımdan tutuyorlar, biri formamı çekmeye başladı. Öyle bir kilitlediler ki beni nefes alamadım. 'Ağabey nefes alamıyorum' dedim. Bırakın da beni nefes alayım. Sevineceğiz diye adamın biri kramponumu çıkarmaya çalışıyor. Bayılacak gibi oldum. O zaman ciddiye aldılar beni" sözleriyle anlatmıştı.
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