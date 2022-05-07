Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor macerası nasıl başladı?
Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kutlamalar da devam ediyor. Takımın kaptanı Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile başlayan serüveniyle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Uğurcan Çakır'ın babası ve Trabzonspor efsanesi olan Özkan Sümer arasında neler yaşandı?
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un başarı hikayesi yayılmaya devam ederken, Kaptan Uğurcan Çakır hakkında da dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
SABAH Cumartesi yazarı Serkan Ünlü, Uğurcan Çakır'ın babası ile Özkan Sümer arasında geçen bir konuşmayı yazdı. İşte o detay...
UĞURCAN'IN BABASI, OĞLUNU ÖZKAN SÜMER'E ŞİKAYET ETTİ
Trabzonlu değilseniz, hatta bu kentte büyümemişseniz; Trabzonspor'un bu şehir için ne ifade ettiğini anlamanız zor... Bu yüzden de kulübün altyapısına büyük önem veriliyor. Bu sayede kulübe aidiyeti olan futbolcuların başrollerde olması hedefleniyor. Bu sezon onlardan bir tanesi, şampiyonluğun kazanılmasında büyük pay sahibi olan Uğurcan Çakır oldu... Babası Yomralı, aile koyu Trabzonsporlu... İstanbul'da yaşarken 2012 yılında keşfedilip Trabzon'a denenmeye gönderilen Uğurcan, sezon sonu ailesini özlediği için İstanbul'a döner. 16 yaşındaki oğlunu Trabzonspor'un altyapısında görev yapan efsane isim Özkan Sümer'e şikayet eden baba Mustafa Çakır aldığı cevapla mutlu olur: "Sen merak etme. Bir iki ay geçsin Trabzon'u özler, geri döner."
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