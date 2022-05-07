Uğurcan Çakır’ın Trabzonspor macerası nasıl başladı?

UĞURCAN'IN BABASI, OĞLUNU ÖZKAN SÜMER'E ŞİKAYET ETTİ

Trabzonlu değilseniz, hatta bu kentte büyümemişseniz; Trabzonspor'un bu şehir için ne ifade ettiğini anlamanız zor... Bu yüzden de kulübün altyapısına büyük önem veriliyor. Bu sayede kulübe aidiyeti olan futbolcuların başrollerde olması hedefleniyor. Bu sezon onlardan bir tanesi, şampiyonluğun kazanılmasında büyük pay sahibi olan Uğurcan Çakır oldu... Babası Yomralı, aile koyu Trabzonsporlu... İstanbul'da yaşarken 2012 yılında keşfedilip Trabzon'a denenmeye gönderilen Uğurcan, sezon sonu ailesini özlediği için İstanbul'a döner. 16 yaşındaki oğlunu Trabzonspor'un altyapısında görev yapan efsane isim Özkan Sümer'e şikayet eden baba Mustafa Çakır aldığı cevapla mutlu olur: "Sen merak etme. Bir iki ay geçsin Trabzon'u özler, geri döner."