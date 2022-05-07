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Kasımpaşa Sivas'ta 3-1 kazandı!

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Giriş Tarihi: 07.05.2022 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022
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Kasımpaşa Sivas’ta 3-1 kazandı!

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu 36. haftasında İstanbul temsilcisi Kasımpaşa deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Kasımpaşa puanını 50'ye çıkarırken, Sivasspor 48 puanda kaldı.

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