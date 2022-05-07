Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 BJK FB derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbi istatistikleri
Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 36. haftası dev derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşılaşması heyecanla beklenirken, iki takım da mücadele için hazırlıklarını sürdürüyor. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde, Fenerbahçe haftaya 68 puanla girerken, Beşiktaş 54 puanla 6. sırada yer alıyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 BJK FB derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev derbinin istatistikleri...
Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Arda Kardeşler'in yöneteği karşılaşma için geri sayım başladı. Ligde önemli bir çıkışa imza atan ve 11 maçlık yenilmezlik serisinde 31 puan toplayan Fenerbahçe, üst üste 7 maçını kazanarak haftaya 68 puanla ikinci sırada girdi. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 BJK FB derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Arda Kardeşler'in düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE REKABETİNDE 355. RANDEVU
Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak derbi maçında kozlarını paylaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türk futbol tarihinde daha önce 354 kez karşılaştı.
İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 98 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.
Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 95 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Rekabette Fenerbahçe'nin 491 golüne, Beşiktaş 450 golle karşılık verdi.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ LİG MAÇLARI
Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 131 kez karşı karşıya geldi.
Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 43 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Her iki takımın lig maçlarındaki gol sayısı da geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'de Beşiktaş'ın 4-3 kazandığı maçla eşitlendi. İki ekip de birbirlerine 150'şer gol attı.
GEÇEN SEZON BEŞİKTAŞ YENİLMEDİ
İki takım arasında geçen sezon oynanan maçları Beşiktaş mağlubiyet almadan tamamladı.
Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbide Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Beşiktaş, rakibini Vincent Aboubakar (2), Necip Uysal ve Fabrice N'Sakala'nın golleriyle 4-3 yendi. Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla 18 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönmeyi başardı.
Sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.
İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan maç ise 2-2 eşitlikle sona erdi.
BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİLERİ "HIRÇIN" GEÇİYOR
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.
İki takım arasında oynanan son 25 müsabakada hakemler toplam 17 kırmızı ve 154 sarı kart gösterdi.
FENERBAHÇE 6 KIRMIZI, 76 SARI KART GÖRDÜ
Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 25 derbide 82 kez kartla cezalandırıldı. Sarı-lacivertli futbolcular, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 76 da sarı kart gördü.
BEŞİKTAŞ DAHA "HIRÇIN"
Rekabetteki son 25 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu. Siyah-beyazlı futbolcular, bu maçlarda 11 kırmızı ve 78 sarı olmak üzere toplam 89 kartla cezalandırıldı.
SON 3 DERBİDE 1 KIRMIZI, 23 SARI KART
İki takım arasında yapılan son 3 müsabakada futbolculara 1 kırmızı ve 23 sarı kart gösterildi.
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon iki takım arasındaki ilk derbi müsabakasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken, hakem Tugay Kaan Numanoğlu 1 kez kırmızı, 9 kez ise sarı kartına başvurdu.
Geçen sezon Vodafone Park'ta oynanan derbide ise ekipler 1-1 berabere kalırken, hakem Halil Umut Meler 7 kez sarı kart gösterdi.
Bu sezonun ilk yarısında rakiplerin 2-2 berabere kaldığı müsabakada da hakem Fırat Aydınus, 7 kez sarı kartına başvurdu.
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