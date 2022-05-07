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Galatasaray'da Domenec Torrent sorunu! İkna olmadı

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Giriş Tarihi: 07.05.2022 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022
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Galatasaray’da Domenec Torrent sorunu! İkna olmadı

Galatasaray yönetimi, İspanyol teknik adam Domenec Torrent ile yolları ayırmak için formül arıyor. Sarı Kırmızılılar, Torrent'i 1 milyon Euro’ya ikna etmeye çalışıyor.

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