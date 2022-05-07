Burak Elmas transferler için hızlı hareket ediyor! 3 önemli isimle kritik temas

CAMPOS: BENDEN HABER BEKLE

Cim Bom'un bu sezon ligde yaşadığı düşüşün belki de en önemli etkenlerinden olan orta sahadaki zaafiyeti de bitirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, çok önemli isimlerle görüşüyor. Lille'deki kontratı sona erecek olan Xeka, listenin ilk sırasında. Portekizli futbolcuyla, vatandaşı Luis Campos temas halinde. Campos'un, birçok takımdan teklif alan 27 yaşındaki oyuncuya, "Kimseyle anlaşma, benden haber bekle. Seçimi kazanırsak seninle iyi bir kontrat yapabiliriz" dediği öğrenildi. Başta Benfica olmak üzere çok sayıda Avrupa kulübünün ilgi gösterdiği Xeka'nın da Campos'un isteği üzerine beklemeye geçtiği bildirildi.