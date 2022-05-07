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Formula 1 Miami Grand Prix'si ne zaman? Formula 1 Miami Grand Prix'si saat kaçta, hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2022
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Formula 1 Miami Grand Prix’si ne zaman? Formula 1 Miami Grand Prix’si saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 Miami Grand Prix'si ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en çok izlenen motorspor organizasyonlarından Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın beşinci yarışı Miami Grand Prix'si, S Sport 2'de ve S Sport Plus'da canlı olarak izlenebilecek. Peki, Formula 1 Miami Grand Prix'si ne zaman? Formula 1 Miami Grand Prix'si saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 Miami Grand Prix'si ne zaman? Formula 1 Miami Grand Prix'si saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 sezonunun ilk dört yarışında ikişer yarış kazanan Verstappen ve Leclerc, sezon boyunca devam edebilecek potansiyel bir şampiyonluk mücadelesinde bulunuyor. Peki, Formula 1 Miami Grand Prix'si ne zaman? Formula 1 Miami Grand Prix'si saat kaçta, hangi kanalda?

FORMULA 1 MİAMİ GRAND PRİX'Sİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dünyanın en çok izlenen motorspor organizasyonlarından Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın beşinci yarışı Miami Grand Prix'si, S Sport 2'de ve S Sport Plus'da canlı olarak izlenebilecek.

1. Antrenman turu: 06 Mayıs 2022 TSİ 21.30

2.Antrenman Turu: 07 Mayıs 2022 TSİ 00.30

3. Antrenman Turu: 07 Mayıs 2022 TSİ 20.00

Sıralama Turu: 07 Mayıs 2022 TSİ 23.00

Yarış: 08.05.2022 Pazar TSİ 22.30

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