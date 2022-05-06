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Gaziantep FK kümede kaldı! Maxim'den hayat öpücüğü

SPOR
Giriş Tarihi: 06.05.2022 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022
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Gaziantep FK kümede kaldı! Maxim’den hayat öpücüğü

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kritik karşılaşma 1-1 sona erdi. Gaziantep'in golünü Maxim atarken, Kayserispor'un golü İlhan Parlak'tan geldi. İşte detaylar...

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