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Trabzonspor'da Abdullah Avcı Hatayspor maçı sonrası konuştu: Şimdi kupa maçı için hazırlıklarımıza başlayacağız

SPOR
Giriş Tarihi: 06.05.2022 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022
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Trabzonspor’da Abdullah Avcı Hatayspor maçı sonrası konuştu: Şimdi kupa maçı için hazırlıklarımıza başlayacağız

Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğun garantilendiği maçlardan sonraki maçların zor olduğunu söyleyen Avcı "İyi şeylerde var maçta olumlu, olumsuz şeyler de var. Salı günü için bunlar bir veri. Şimdi döneceğiz ve kupa maçı için hazırlıklarımıza başlayacağız." dedi.

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