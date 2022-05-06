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Ersen Martin'in sağlık durumu nasıl?

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Giriş Tarihi: 06.05.2022
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Ersen Martin’in sağlık durumu nasıl?

Kalbinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bugün ameliyat edilen eski milli futbolcu Ersen Martin'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni bir açıklama geldi.

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