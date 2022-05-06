Süper Lig'de küme düşen son iki takım da belli oldu! Altay ve Rizespor lige veda etti
Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından 17. sıradaki Altay ile 18. basamaktaki Çaykur Rizespor'un ligden düşmesi kesinleşti.
Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam etti. Gaziantep FK, evinde Kayserispor ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele 1-1 sona erdi.
Bu skorla puanını 43'e yükselten Gaziantep FK, ligde kalmayı garantiledi.
33'er puana sahip olan Altay ile Çaykur Rizespor Süper Lig'e veda etti.
Altay ve Çaykur Rizespor, Göztepe ile Yeni Malatyaspor'un ardından küme düşen son iki takım oldu.
GAZİANTEP FK: 1 - YUKATEL KAYSERİSPOR: 1
İLK YARI
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
8. dakikada Yukatel Kayserispor gole yaklaştı. Köşe vuruşunu kullanan Onur Bulut'un ortasıyla kale önünde buluşan Campanharo'nun kafa vuruşunda topu kaleci Günay Güvenç çeldi.
25. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan gelişen atağında ise Recep Niyaz'ın pasıyla ceza sahası önünde buluşan Figueiredo'nun çektiği şutu kaleci Lung sola uzanarak elleriyle uzaklaştırdı.
26. dakikada konuk ekip İlhan Parlak ile golü buldu. Yukatel Kayserispor'un sağ kanattan gelişen atağında, İbrahim Akdağ'ın açtığı ortayı kafayla karşılayan İlhan Parlak meşin yuvarlığı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-1.
27. dakikada ev sahibi takım beraberliği sağladı. Orta sahadan gelişen Gaziantep FK'nın atağında Maxim'in ceza sahası önünden şutunda top kaleci Lung'un solundan ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
2. YARI
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor karşılaşması 1-1 berabere tamamlandı.
53. dakikada Gaziantep FK'lı Maxim'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasındaki Djilobodji'den seken top Ertuğrul Ersoy'un önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
55. dakikada Yukatel Kayserispor'un orta sahasında gelişen atağında Abdulkadir Parmak'ın ara pasıyla ceza sahasının içerisinde buluşan Carole Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Carole'nin çektiği şutu Günay Güvenç uzaklaştırdı.
58. dakikada sağ kanattan gelişen Yukatel Kayserispor'un atağında ise Emrah Başsan'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şut kalenin üst direğinden döndü.
77. dakikada Gaziantep FK'dan Maxim'in kullandığı korner vuruşunu ceza sahasında karşılayan Sagal'ın kafa vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlağı rahatlıkla kontrol etti.
Karşılaşma 1-1 berabere bitti. Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor ve Altay Spor Toto 1. Lig'e düştü.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kamil Çetin, Hakan Karabalcık
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Tosça, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Sagal, Doğan Erdoğan, Recep Niyaz (Dk. 63 Merkel), Oğuz Ceylan, Maxim, Mirza Cihan (Dk. 46 Muhammet Demir), Figueiredo (Dk. 75 Mendyl)
Yukatel Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Attamah, Onur Bulut, İbrahim Akdağ, Campanharo, Gökhan Sazdağı (Dk. 69 Mane), Abdulkadir Parmak (Dk. 69 Hayrullah Erkip), Emrah Başsan (Dk. 82 Emre Demir), İlhan Parlak (Dk. 39 Karahan Yasir Subaşı)
Goller: Dk. 26 İlhan Parlak (Yukatel Kayserispor), Dk. 27 Maxim (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 19 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 45+2 İbrahim Akdağ, Dk. 45+3 Karahan Yasir Subaşı, Dk. 52 Corale (Yukatel Kayserispor)
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