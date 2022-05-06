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Hataysporlu oyuncular şampiyon Trabzonspor'u alkışladı! Dostluk kareleri...

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Giriş Tarihi: 06.05.2022
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Hataysporlu oyuncular şampiyon Trabzonspor’u alkışladı! Dostluk kareleri...

Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Maç öncesi Hataysporlu futbolcular centilmenlik örneği sergileyerek şampiyonluğunu geçen hafta garantileyen Trabzonsporlu futbolcuları alkışladı.

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