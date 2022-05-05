05 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı

SPOR
Giriş Tarihi: 05.05.2022
ABONE OL
Spor Toto Süper Lig’de 36. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında heyecan yarın, 7 Mayıs Cumartesi, 8 Mayıs Pazar ve 9 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakalarında Hatayspor ile Trabzonspor, Gaziantep FK ile de Kayserispor karşılaşacak. Bu hafta derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Galatasaray da Başakşehir ile deplasmanda mücadele edecek. Hafta Antalyaspor - Konyaspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA