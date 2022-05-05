05 Mayıs 2022, Perşembe
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Jose Sosa'dan flaş karar! İstanbul'da devam etmek istiyor

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Giriş Tarihi: 05.05.2022
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Jose Sosa’dan flaş karar! İstanbul’da devam etmek istiyor

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve yönetimin yeni kontrat önermeyi düşünmediği Arjantinli futbolcu Jose Sosa'nın kariyerine İstanbul'da devam etmek istediği öğrenildi.

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