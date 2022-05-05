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Son dakika | Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

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Giriş Tarihi: 05.05.2022 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
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Son dakika | Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi oynanacak. Merkez Hakem Kurulu bu maçı yönetecek hakemleri belirledi. İşte dev derbide düdük çalacak hakemler...

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