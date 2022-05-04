Trabzonspor’un kupa anıtı için ilk adım geldi! Hedef 1 milyar TL

HEDEF 1 MİLYAR TL

Hedef bin Trabzonspor taraftarına ulaşıp 1 milyar TL gibi astronomik bir gelir elde etmek. Geçtiğimiz günlerde Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı bu çağrıya ilk yanıt ise yönetim kurulundan geldi.