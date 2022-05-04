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Trabzonspor'un kupa anıtı için ilk adım geldi! Hedef 1 milyar TL

SPOR
Giriş Tarihi: 04.05.2022
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Trabzonspor’un kupa anıtı için ilk adım geldi! Hedef 1 milyar TL

Trabzonspor'un ligin bitimine 3 hafta kala garantilediği şampiyonluk sonrası ekonomik çalışmalara da hız verildi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun duyurduğu kupa anıtı için ilk adım yönetimden geldi. Bordo mavililer bu projeden 1 milyar TL gelir bekliyor.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 1 milyar TL'lik çağrısına ilk yönetim kurulu yanıt verdi. Başta Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Şemsetdin Hancı ve Esat Emanet kupa anıtı için 1'er milyon bağışta bulundular.

Trabzonspor Yönetim Kurulu, stadyumun önüne yapılacak olan şampiyonluk anıtı için karar almıştı. İsmini veya şirketinin ismini ölümsüz hale getirmek isteyenler 1 milyon TL karşılığında bu anıtta isimleri yer alabilecek.

HEDEF 1 MİLYAR TL

Hedef bin Trabzonspor taraftarına ulaşıp 1 milyar TL gibi astronomik bir gelir elde etmek. Geçtiğimiz günlerde Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı bu çağrıya ilk yanıt ise yönetim kurulundan geldi.

Başta Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Şemsetdin Hancı ve Esat Emanet 1'er milyon TL'lik bağışta bulunarak çağrıya katılan ilk isimler oldu.

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