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Beşiktaş yönetiminden flaş Valerien Ismael kararı

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Giriş Tarihi: 04.05.2022
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Beşiktaş yönetiminden flaş Valerien Ismael kararı

Son dakika Beşiktaş haberi...Beşiktaş yönetimi, Fransız teknik adam Valerien Ismael'in ekibine yerli bir yardımcı antrenör eklemeyi planlıyor.

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