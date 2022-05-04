Galatasaray’da Burak Elmas’tan flaş karar! Yeniden aday olacak mı?

TORRENT'İ DE YOLLAYACAK

Bu arada Burak Elmas'ın yeniden seçilmesi durumunda Domenec Torrent'le de yolları ayıracağı, yerli bir hocayla çalışıp, tüm transferleri kendi ekibiyle birlikte gerçekleştirmeye hazırlandığı öğrenildi. Hatta Başkan'ın bu hafta içerisinde İspanyol hocayla bir ön görüşme gerçekleştirip, tazminat konusunu masaya yatıracağı da gelen haberler arasında.