Galatasaray'da Burak Elmas'tan flaş karar! Yeniden aday olacak mı?
Son dakika haberine göre: Yönetim kuruluyla yaptığı olağanüstü toplantıda, "Seçime gitmezsek istifa ederiz" diyen üyelerin çoğunluğu sebebiyle yeni takvimi açıklamak zorunda kalan ve kongre günü olarak 11 Haziran'ı belirleyen Burak Elmas'ın, yeni bir listeyle tekrar aday olacağı iddia edildi.
Başkanlık koltuğundaki 9 aylık çalkantılı süreç sonunda idari yönden ibra edilmeyen ve seçime gitmek zorunda kalan, ancak mahkeme kararıyla yeniden seçime girmesinin yolu açılan Burak Elmas'ın, tekrar adaylığını koymaya hazırlandığı öğrenildi.
LİSTE ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Fanatik'in haberine göre son yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısında, ekibiyle ciddi tartışmalara giren ve "Gerekirse istifa ederiz" baskıları sonrası seçim tarihini 11 Haziran olarak açıklamak zorunda kalan Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, buna karşın kolay kolay veda etmeye niyetli değil. Burak Elmas'ın, başlattığı projeleri tamamlamak amacıyla yeniden seçime girmek üzere liste çalışmalarına başladığı ve ekibinin neredeyse tamamına yakınını değiştirmeyi planladığı ortaya çıktı.
GÜÇLÜ BİR EKİP KURACAK
Elmas'ın, özellikle Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki arazinin satışı sırasında kulübün başında olmak ve süreci yönetmek istediği belirtiliyor. Bununla birlikte futbol şubesinin Kemerburgaz'daki yeni yapılacak tesislere taşınması operasyonunda da Burak Elmas'ın etkin rol oynamayı düşündüğü ifade edildi. Başkan'ın ayrıca, çok daha güçlü isimlerle yeni bir liste oluşturmak istediği ve bu yönde yoğun temaslara başladığı kaydedildi.
TORRENT'İ DE YOLLAYACAK
Bu arada Burak Elmas'ın yeniden seçilmesi durumunda Domenec Torrent'le de yolları ayıracağı, yerli bir hocayla çalışıp, tüm transferleri kendi ekibiyle birlikte gerçekleştirmeye hazırlandığı öğrenildi. Hatta Başkan'ın bu hafta içerisinde İspanyol hocayla bir ön görüşme gerçekleştirip, tazminat konusunu masaya yatıracağı da gelen haberler arasında.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Otoyol ve köprü ücretsiz geçiş bitti mi? 2022 Ramazan Bayramı ücretsiz köprü uygulaması son gün ne zaman?
- Bankalar ve kargolar bugün açık mı, kapalı mı? 4 Mayıs banka ve kargolar saat kaçta açılacak?
- Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?
- Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? Anneler Günü ile ilgili mesajlar
- Bugün eczaneler açık mı? 4 Mayıs'ta hangi eczaneler açık? İşte açık olan nöbetçi eczaneler
- TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ: TV 8.5 D-Smart ve Digiturk'te var mı? TV 8.5 hangi platformlarda kaçıncı kanalda?
- Altın fiyatları türbülansa girdi, düşüş baş gösterdi! Alım-satım yapanlar dikkat! Kapalıçarşı ons, çeyrek, yarım, gram fiyatları...
- 18 yaşına gelen herkes başvurabiliyor! İŞKUR'dan Mayıs ayı için müjde geldi! Minimum 5.050 TL maaşla 103.880 işçi alımı yapılacak! Başvurular...
- Üç Kız Kardeş dizisi nede yok, final mi yaptı? Üç Kız Kardeş bu akşam var mı, yok mu? 3 Mayıs Kanal D yayın akışı...
- 3.250 bekçi alımı başvuru son gün ne zaman? EGM PA 2022 1. dönem bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Sınav ücreti...
- Destan bu akşam neden yok? 3 Mayıs Destan bu akşam var mı, yok mu? ATV yayın akışı...
- Baba dizisi bu akşam var mı, yok mu? Baba dizisi yeni bölüm neden yok, final mi yaptı? 3 Mayıs 2022 Show TV yayın akışı...