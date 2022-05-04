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Son dakika | Altay'da yaprak dökümü

SPOR
Giriş Tarihi: 04.05.2022
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Son dakika | Altay’da yaprak dökümü

Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'de Altay forması giyen kaleci Mateusz Lis sözleşmesini feshetti ve takımdan ayrıldı. 25 yaşındaki Polonyalı file bekçisi Altay'da 35 maçta forma giydi ve kalesinde 50 gol gördü. Ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Mateusz Lis ligde en fazla kurtarış yapan kaleci oldu.

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