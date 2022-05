Beşiktaş’tan Fenerbahçe açıklaması! Hedef 3 puan

Derbilerde iki takımın koşulları ve ligdeki sıralamasının önemli olmadığını anlatan Mesut Urgancılar, "Her iki takımın da koşulları, ligdeki sıralaması ne olursa olsun Beşiktaş-Fenerbahçe maçları her zaman zorludur ve her türlü sonuca açıktır. Heyecanı bambaşkadır. Umarım sevginin, dostluğun ve kardeşliğin hakim olduğu bir maç oynanır ve neticede kazanan biz oluruz." ifadelerini kullandı.