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Canlı I Real Madrid - Manchester City (CANLI SKOR) Şampiyonlar Ligi'nde dev rövanş

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Giriş Tarihi: 04.05.2022
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Canlı I Real Madrid - Manchester City CANLI SKOR Şampiyonlar Ligi’nde dev rövanş

Şampiyonlar Ligi'nde 2022 yılının en heyecan verici maçlarından biri olacağı tahmin edilen yarı final karşılaşmasında İspanyol devi Real Madrid, İngiltere'den Manchester City'i 4-3'ün rövanşında ağırlayacak. İtalyan hakem Orsato'nun düdük çalacağı karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, deplasmanda 4-3 yenildiği İngiliz ekibi Manchester City'yi Bernabeu'da ağırlayacak. Kritik maçtan turu geçen taraf finalde Liverpool'un rakibi belli olacak.

REAL MADRID 17.FİNALİ İSTİYOR

Real, La Liga'da şampiyonluğu ilan etmesinin ardından bu arenada 2018'den bu yana ilk, tarihinde 17. kez final oynamak istiyor. İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool ile şampiyonluk mücadelesi veren son finalist Manchester City ise bir kez daha finale çıkmanın hayalini kuruyor.

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MUHTEMEL 11'LER:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho (Alaba), Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Valverde, Vinicius, Benzema

Manchester City: Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko, De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Foden, Mahrez, Jesus

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İLK MAÇ 4-3

Manchester City ile Real Madrid yarı final ilk maçında kozlarını paylaşmış ve Manchester City sahadan 4-3 galip ayrılmıştı.

İTALYAN HAKEM ORSATO YÖNETECEK

İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği Real Madrid - Manchester City maçı, bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen ile TV8,5'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

HAZARD YOK

Carlo Ancelotti yönetimindeki ev sahibinde Hazard sakatlığı sebebiyle yok, savunmanın sigortası Alaba'nın durumu belirsiz. Teknik direktör Pep Guardiola'nın City'sinde sağ bek Kyle Walker'ın sakatlığı devam ediyor.

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