Canlı I Real Madrid - Manchester City (CANLI SKOR) Şampiyonlar Ligi'nde dev rövanş

REAL MADRID 17.FİNALİ İSTİYOR

Real, La Liga'da şampiyonluğu ilan etmesinin ardından bu arenada 2018'den bu yana ilk, tarihinde 17. kez final oynamak istiyor. İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool ile şampiyonluk mücadelesi veren son finalist Manchester City ise bir kez daha finale çıkmanın hayalini kuruyor.