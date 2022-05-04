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Fatih Terim bombası! Geri mi dönüyor? Ankaragücü... Galatasaray...

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Giriş Tarihi: 04.05.2022 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022
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Fatih Terim bombası! Geri mi dönüyor? Ankaragücü... Galatasaray...

Bu sezon Spor Toto 1.Lig'de gösterdiği başarılı performans sonrası şampiyonluğa uzanan Ankaragücü'nde teknik direktör konusunda Fatih Terim gündeme geldi. Ankaragücü taraftarları deneyimli teknik adama sosyal medyadan binlerce mesaj atarken "Geri dön" çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz sezon küme düşen Ankaragücü, bir sezon sonra tekrardan Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

Süper Lig'e çıkmanın coşkusunu yaşayan Ankaragücü taraftarı bir taraftan da yeni sezonda takımın başında Fatih Terim'i görmek istiyor.

TARAFTARLAR ÇILDIRDI

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra başka bir takım çalıştırmayan Terim için taraftarlar tecrübeli teknik adamın Ankaragücü'nün yeni hocası olması yönünde mesajlar paylaştı.

NE CEVAP VERECEK?

Sosyal medyadan Terim'i taraftarlar Ankara'ya çağırırken teknik direktörlük kariyerinin başında Ankaragücü'nde görev yapan Fatih Terim'in bu çağrılara nasıl cevap vereceği merak konusu.

"YAKINDA KARAR VERECEĞİM"

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Bundan sonra ne yapacağıma daha karar vermedim. Yakında karar vereceğim ama şu an bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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