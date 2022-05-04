Bülent Uygun’a dolandırıcılık şoku! 2 milyon lirasını kaptırdı

BÜLENT UYGUN'A İKİNCİ VURGUN

Bu olaydan 4-5 ay sonra arsa sahibi olacaklarına inanan mağdurlara "vergi affı geldiği için kişi başı 50 bin lira ödeme yapılması yeterli, daha az maliyete arsayı temin edeceğim" diyen Ulaş Birihan'a yine elden 160 bin lira daha ödeme yapıldı. Bununla da yetinmeyen dolandırıcı Bülent Uygun'a Büyükçekmece ve Çeşme'de bulunan iki ayrı arsayı alması için de telkinde bulundu. İkna da etti. Uygun arkadaşları aracılığı ile yine elden 125 bin dolar ve 88 bin 850 lirası bankadan olmak üzere toplam 488 bin 850 lira daha para verdi.