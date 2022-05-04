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Domenec Torrent'ten oyuncularına veda: Yeni sezonda yokum!

SPOR
Giriş Tarihi: 04.05.2022 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022
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Domenec Torrent’ten oyuncularına veda: Yeni sezonda yokum!

Galatasaray'da Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşme fesih sözleşme çalışmaları sürüyor. İspanyol çalıştırıcının son antremanda oyuncularına, "Yeni sezonda yokum, sizden istediğim 3 maçta iyi mücadele etmeniz..." ifadesini kullandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent'le yollar ayrılıyor. Galatasaray'da yönetim, İspanyol teknik adamla sözleşme fesih için çalışmalarını sürdürüyor.

DOMENEC TORRENT: YENİ SEZONDA YOKUM!

A Spor'un haberine göre İspanyol çalıştırıcının oyuncularına, "Yeni sezonda yokum, sizden istediğim 3 maçta iyi mücadele etmeniz..." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"KULÜP BOŞ HALDEYDİ"

Galatasaray'da Demir Grup Sivas maçı sonrası Teknik Direktör Domenec Torrent'in açıklamaları ses getirdi. Torrent, "Kulübü nasıl bulduk, tamamen boş haldeydi. Analist yok, yangından mal kaçırır gibi..." diyerek tartışma yaratmıştı.

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