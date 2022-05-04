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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Beşiktaş derbisi açıklaması

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Giriş Tarihi: 04.05.2022
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’dan Beşiktaş derbisi açıklaması

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş derbisi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Beşiktaş maçı hazırlıklarını en iyi şekilde sürdürüyoruz” dedi.

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