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TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ: TV 8.5 D-Smart ve Digiturk'te var mı? TV 8.5 hangi platformlarda kaçıncı kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2022
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TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ: TV 8.5 D-Smart ve Digiturk’te var mı? TV 8.5 hangi platformlarda kaçıncı kanalda?

TV 8.5 D-Smart ve Digiturk'te var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özellikle bu akşam oynanan Villareal-Liverpool Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasını canlı izlemek isteyenler "TV 8.5 Digiturk'te var mı? TV 8.5 hangi platformlarda kaçıncı kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Peki, TV 8.5 D-Smart ve Digiturk'te var mı? TV 8.5 hangi platformlarda kaçıncı kanalda?

TV 8.5 D-Smart ve Digiturk'te var mı? TV 8.5 hangi platformlarda kaçıncı kanalda? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8.5 frekans ayarının yanı sıra, bu kanalda hangi programların olacağı da kanalın yayın akışından öğrenilecek. Peki, TV 8.5 D-Smart ve Digiturk'te var mı? TV 8.5 hangi platformlarda kaçıncı kanalda?

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

D-SMART: Kanal 47

KABLO TV: Kanal

TIVIBU: Kanal 56

TV 8.5 NASIL EKLENİR?

Öncelikle uydumuzun menüsüne geliyoruz ve yeni kanal ekleme bölümünü buluyoruz. Bu kısım uydudan uyduya değişebilir. Hemen hemen aynı isimdedir veya ingilizcede olabilir. Daha sonra frekans yazan kısma 12346 polarizasyon yazan kısımı Yatay veya H Symbol oranını ise 9600 olcak şekilde girip aratıyoruz. Kaydedip çıkıyoruz.

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