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Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı! Real Madrid Manchester City'yi ağırlayacak

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Giriş Tarihi: 03.05.2022
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Şampiyonlar Ligi’nde rövanş zamanı! Real Madrid Manchester City’yi ağırlayacak

Real Madrid ile Manchester City Şampiyonlar Ligi finali için sahaya çıkacak. İlk mücadelede İngiliz devi Manchester City, futbol dünyasının en büyüğü olarak kabul edilen Real Madrid'i 4-3 yenmişti. Madrid rövanşı alarak finale kalmak istiyor.

Real Madrid, 4-3 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında yarın Manchester City'yi ağırlayacak.

Kazandığı 13 kupayla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının en başarılı takımı Real Madrid, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalini oynayan Manchester City'nin karşısına çıkacak.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğu ilan etmesi sonrası Şampiyonlar Ligi'nde de 2018'den bu yana ilk, tarihinde 17. kez final oynamak istiyor.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City ise skor avantajını iyi değerlendirip, adını bir kez daha finale yazdırmaya çalışacak.

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