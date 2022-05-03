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Ahmet Nur Çebi'den TFF başkanlığı açıklaması!

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Giriş Tarihi: 03.05.2022
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Ahmet Nur Çebi’den TFF başkanlığı açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifaları deprem etkisi yaratmıştı. Özdemir'in istifasıyla birlikte birçok kulüp başkanının adı, görev için ortaya atılmıştı. Muhtemel adaylar arasında yer alan Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi.

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