Sabri Sarıoğlu yeşil sahalara geri dönüyor! Yeni adresi...

''KADIKÖY'DEKİ ŞAMPİYONLUĞU UNUTAMAM''



Daha öncesinde yaptığı açıklamada Sarıoğlu; ''Süper Final zamanı, Kadıköy'deki şampiyonluğumuzu unutamam. Ayhan abi ile oradaki kupayı kaldırmak büyük bir sevinçti." dedi.



Son 2 senedir art niyetli bir şekilde, bazı basın çalışanları olsun, yayın grupları olsun, hatırlarsınız ki, 2 sene önce sözleşmemde opsiyon vardı, yönetimimiz opsiyonun kaldırılmasını istedi ve ben de tereddütsüz imzamı attım ve çıktım. O sezon başında Hamza hoca sonradan göreve geldi, 4. yıldızı aldığımız dönemdi. Kulüp 1+1 önerdi, 1,6 milyon euro mukavelende rakanm yazacak dedi. Allah var yukarıda, bu rakam niye böyle diye bir şey sormadım. Galatasaray kariyerim boyunca önüme konulan her sözleşmeye gözüm kapalı imza attım. Kulüp ne önerdiyse, gözüm kapalı kabul ettim. Her gün gazetelerde 1,6 milyon euro, hatta TL'ye çevirip beni yazdılar sanki Türkiye'nin en çok kazanan oyuncusu benmişim gib. Pazarlık yapmak bana yakışmaz. Ben bu kulübe gerekirse canımı veririm. Beni ben yapan Galatasaray'dır. Bana verileni imzaladım. Taraftarlarımızın bir sonraki maçta tepkisi oldu, beni en çok üzen o oldu. Topu ayağıma aldığımda ıslıklanlamalar oldu. İçine attım, beni en çok üzen o oldu. Galatasaray futbol tarihinde bakarsınız, maçtan bir gün önce opsiyonunu iptal eden bir oyuncu var mı? FFP vardı. Galatasaray'a zarar geleceğine, bana gelsin. Burası benim anam, babam, eşim ve çocuğumdan sonra diğer ailem. Galatasaray'a zarar verecek, polemik yaratacak bir açıklama da yapmam. Zaman zaman kadro dışı kaldım 3 aylık dönemi de hatırlarsanız, hiç kimseye bir açıklama yapmadım. Konuşsam, haklılığımı ortaya çıkarabilirdim ama kulübüme zarar vermek istemedim.''