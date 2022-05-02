Sabri Sarıoğlu yeşil sahalara geri dönüyor! Yeni adresi...
Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray'ın efsane isimlerinden Sabri Sarıoğlu yeşil sahalara geri dönüyor. Sarıoğlu'nun yeni sezondaki adresiyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Uzun yıllar Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu, teknik direktör gömleğini sırtına geçirmeye hazırlanıyor.
SABRİ SARIOĞLU: "EĞİTİMLİYİM, DONANIMLIYIM, HAZIRIM..."
Geçtiğimiz günlerde A Spor'da katıldığı canlı yayında teknik direktörlüğe yeşil ışık yakan Sarıoğlu, "Futbolu bıraktıktan sonra dinlenme süreci yaşadım. Sonrasında Türkiye Futbol Federasyonun (TFF) açtığı antrenörlük lisansı kurslarına katıldım, A lisansına kadar tamamladım. Bundan sonra antrenörlük yapmak için fırsat bekliyorum. Kendimi geliştiriyorum elimden geldiğince maçları statta izlemeye çalışıyorum, notlar alıyorum. Maçın gidişatına göre nasıl çözümler oluşturulabilir bu özelliğimi geliştirmeye çalışıyorum. Bunun eğitimini de aldım. Şu an belli bir donanıma sahip olduğumu düşünüyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu antrenörlük deneyimini yaşamak istiyorum." açıklamasını yapmış ve teknik direktör arayışında olan kulüplere mesaj göndermişti.
"SABRİ SARIOĞLU-OKAN BURUK FORMÜLÜ"
Aynı programda gazeteci Serhan Türk'ün "Benim gönlümden ne geçiyor biliyor musunuz? Teknik direktör Okan Buruk, yardımcısı Sabri Sarıoğlu." yorumuna Sarıoğlu, "Benim için Galatasaray'da hizmet etmek onur ve şereftir. Ben kulüpte 22 yılımı geçirdim, altyapıyla beraber. Ben orada doğdum büyüdüm. Benim için Galatasaray denildi mi akan sular durur. Oynadığım dönemde de Galatasaray sevgisinden birçok şey yaşadım. Üzücü olaylar da yaşadım. Okan ağabeyi (Buruk) ayrı severim. Takım arkadaşımdı, inanılmaz düzgün bir karakterdir. Genç oyuncuları çok sever. Oyunculuğu tartışılmaz, hocalıkta da o donanıma sahip. Başakşehir'le bir şampiyonluğu var." ifadesini kullanmıştı.
Eski futbolcu ayrıca, "Fatih Terim'den sonra Okan Buruk tercih edilseydi en azından takımı daha iyi tanırdı. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapardı." şeklinde konuştu.
TFF 1. LİG EKİPLERİYLE DİRSEK TEMASINDA
Türk futbolunda sayısız başarıya imza atan deneyimli isim, çok istediği teknik direktörlük koltuğuna oturuyor. 2018 yılında futbolu bırakan Sabri Sarıoğlu için Spor Toto 1. Lig ekiplerinin dirsek temasında olduğu ve önümüzdeki sezon teknik direktör olarak futbola geri döneceği öğrenildi.
Galatasaray'dan 2017'de ayrılan Sabri Sarıoğlu, bir sene sonra Göztepe'de futbolu bırakmıştı.
SABRİ SARIOĞLU'NUN BİRLİKTE OYNADIĞI EN İYİ 11
Fernando Muslara, Hakan Ünsal, Bülent Korkmaz, Tomas Ujfalusi, Capone, Okan Buruk, Ergün Penbe, Wesley Sneijder, Franck Ribery, Arda Turan, Didier Drogba
''KADIKÖY'DEKİ ŞAMPİYONLUĞU UNUTAMAM''
Daha öncesinde yaptığı açıklamada Sarıoğlu; ''Süper Final zamanı, Kadıköy'deki şampiyonluğumuzu unutamam. Ayhan abi ile oradaki kupayı kaldırmak büyük bir sevinçti." dedi.
Son 2 senedir art niyetli bir şekilde, bazı basın çalışanları olsun, yayın grupları olsun, hatırlarsınız ki, 2 sene önce sözleşmemde opsiyon vardı, yönetimimiz opsiyonun kaldırılmasını istedi ve ben de tereddütsüz imzamı attım ve çıktım. O sezon başında Hamza hoca sonradan göreve geldi, 4. yıldızı aldığımız dönemdi. Kulüp 1+1 önerdi, 1,6 milyon euro mukavelende rakanm yazacak dedi. Allah var yukarıda, bu rakam niye böyle diye bir şey sormadım. Galatasaray kariyerim boyunca önüme konulan her sözleşmeye gözüm kapalı imza attım. Kulüp ne önerdiyse, gözüm kapalı kabul ettim. Her gün gazetelerde 1,6 milyon euro, hatta TL'ye çevirip beni yazdılar sanki Türkiye'nin en çok kazanan oyuncusu benmişim gib. Pazarlık yapmak bana yakışmaz. Ben bu kulübe gerekirse canımı veririm. Beni ben yapan Galatasaray'dır. Bana verileni imzaladım. Taraftarlarımızın bir sonraki maçta tepkisi oldu, beni en çok üzen o oldu. Topu ayağıma aldığımda ıslıklanlamalar oldu. İçine attım, beni en çok üzen o oldu. Galatasaray futbol tarihinde bakarsınız, maçtan bir gün önce opsiyonunu iptal eden bir oyuncu var mı? FFP vardı. Galatasaray'a zarar geleceğine, bana gelsin. Burası benim anam, babam, eşim ve çocuğumdan sonra diğer ailem. Galatasaray'a zarar verecek, polemik yaratacak bir açıklama da yapmam. Zaman zaman kadro dışı kaldım 3 aylık dönemi de hatırlarsanız, hiç kimseye bir açıklama yapmadım. Konuşsam, haklılığımı ortaya çıkarabilirdim ama kulübüme zarar vermek istemedim.''
''BİR NUMARA FATİH HOCADIR''
''Fatih hocanın yeri başka ama Lucescu beni çok etkilemişti. Lucescu'nun hiç unutmadığım bir lafı vardı. Seni çok beğeniyorum, takip ediyorum seni, elimden geldiğince oynatmak istiyorum, ama zamanı var, sabret diyordu. O sene olmadı. Maçlara gittim, deplasmanlar hariç aynı otobüste stada götürdü beni. Bir numara her zaman Fatih hocadır. Sadece hoca olarak yaklaşmıyordu, abi olarak yaklaşıyordu. Hepsinden bir şeyler öğrenmeye çalıştım, tecrübe edinmeye başladım. Bir sürü hocanın kendine özgü çalışma metodları var. Her hocanın kendine ait görüşü vardır, ona göre biz de hocanın verdiği sisteme uymak durumundayız.''
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