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Fenerbahçe'de Arda Güler sevinci! Dünya devi talip oldu

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Giriş Tarihi: 02.05.2022 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
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Fenerbahçe’de Arda Güler sevinci! Dünya devi talip oldu

Fenerbahçe'de ortaya koyduğu performans ile dünya devlerinin radarına giren 17 yaşındaki oyuncu içi Borussia Dortmund harekete geçti. Arda Güler için temasa geçen Alman devinden sarı-lacivertliler 30 milyon euro istiyor.

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