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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: Ne transfer var ne kiralık oyuncu

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Giriş Tarihi: 02.05.2022 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: Ne transfer var ne kiralık oyuncu

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sivasspor'a 3-2 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. Torrent "Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu! Ne transfer var, ne kiralık oyuncu durumu. Her şey durdu." ifadelerini kullandı.

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