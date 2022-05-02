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Cristiano Ronaldo Real Madrid'e dönüyor

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Giriş Tarihi: 02.05.2022
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Cristiano Ronaldo Real Madrid’e dönüyor

Manchester United'da gelecek sezon Erik Ten Hag'ın takımın başına geçecek olması, Ronaldo'nun da geleceğini belirsiz hale getirmişti. Daily Mirror Gazetesi ise Real Madrid'in, bu yaz sonunda Ronaldo'yu yeniden Madrid'e getireceğini iddia etti.

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