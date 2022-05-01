Şampiyon Trabzonspor’un kupa töreni ne zaman? Tarih belli oldu

Haftalardır oturduğu zirve koltuğunda şampiyonluğunu aslında uzun süre önce herkese kabul ettiren Trabzonspor, dün 38 yıl sonra zaferini resmen ilan etti. Müthiş bir hırsla mücadele edilen sezonun finalinde tansiyonun yükseldiği anlar olsa da bordo-mavili takım, ihtiyacı olan 1 puanı alıp mutlu sona ulaştı.