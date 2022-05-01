Şampiyon Trabzonspor'un kupa töreni ne zaman? Tarih belli oldu
Antalyaspor ile evinde berabere kalarak Süper Lig'de 2021-2022 sezonun şampiyonu olan Trabzonspor'un kupa törenini ne zaman yapacağı belli oldu. Bordo-Mavili yönetim ayrıca kupanın kaldırıldığı anlarda tarihte görülmemiş bir şölen planlıyor.
Süper Lig'de 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nu şampiyon bitiren Trabzonspor'un kupasına kavuşacağı tarih netleşti. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun söz verdiği 61 pare top atışı da aynı tarihte yapılacak.
Haftalardır oturduğu zirve koltuğunda şampiyonluğunu aslında uzun süre önce herkese kabul ettiren Trabzonspor, dün 38 yıl sonra zaferini resmen ilan etti. Müthiş bir hırsla mücadele edilen sezonun finalinde tansiyonun yükseldiği anlar olsa da bordo-mavili takım, ihtiyacı olan 1 puanı alıp mutlu sona ulaştı.
Günlerdir şehre 'şampiyonluk akını' gerçekleştiren Trabzonsporlu taraftarların coşkusu ise bitiş düdüğüyle birlikte tavan yaptı. Sahaya girerek hasretle bekledikleri şampiyonluğu horonlarla kutlayan bordo-mavililer, oluşturdukları müthiş atmosferle mutluluklarını doyasıya yaşadı.
REKORA ORTAK OLDU
Trabzonspor, Süper Lig'in sona ermesine 3 hafta kala şampiyon olarak Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale etti. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.
27 HAFTADIR LİDER
Ligin 9. haftasında F.Bahçe'yi 3-1 yenerek liderliği alan Trabzonspor, sonrasında koltuğu hiç bırakmadı. Mutlu sona ulaşan Fırtına, istikrarını sürdürerek 27 hafta boyunca zirvede kalırken, 1980-81 sezonundaki 22 haftalık kendi rekorunu kırdı.
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