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Alanyaspor evinde Yeni Malatyaspor'u 2-1'le devirdi

SPOR
Giriş Tarihi: 01.05.2022 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
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Alanyaspor evinde Yeni Malatyaspor’u 2-1’le devirdi

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Alanyaspor, Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Müsabakanın 2-1 ev sahibi Alanyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

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