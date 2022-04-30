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Kasımpaşa Başakşehir maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de önemli maç

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Giriş Tarihi: 30.04.2022 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022
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Kasımpaşa Başakşehir maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de önemli maç

Kasımpaşa ile Başakşehir Süper Lig 35. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Alper Ulusoy yönetecek tarafından yönetilen Kasımpaşa-Başakşehir maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nde oynanıyor. Kasımpaşa-Başakşehir maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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