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Galatasaray'da olağanüstü divan kurulu toplantısı başladı

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Giriş Tarihi: 30.04.2022
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Galatasaray’da olağanüstü divan kurulu toplantısı başladı

Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı başladı. Öte yandan kulüp üyeleri, olağanüstü seçimin yapılabilmesi için imza topluyor.

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