Trabzon’da şampiyonluk coşkusu! Vatandaş kutlamalara erken başladı

'MOTİVASYON SAĞLANDI'

Gösteriyi izleyenlerden Anıl Özkan, "Çok beğendim. Burada ilk defa böyle bir şey yapıldı. Şampiyonluğa giden yolda gençlerin böyle bir gösteri yapmasıyla motivasyon sağlandı" dedi. Kızının gösteride yer aldığını söyleyen Duygu Dülber, "Böyle bir organizasyonun içinde bulunmayı çok istedik. Çok güzel ve başarılı bir etkinlik oldu. Trabzonspor için bence her şey değer" ifadelerini kullandı.

'DAHA ÇOK OLMASINI İSTİYORUZ'

Etkinliği beğendiğini söyleyen Berk Sezgin de, "Arkadaşlarımla birlikte izledik. Kolbastı, flashmob, hip hop gösterisi gençlere hitap eden bir etkinlik oldu. Böyle etkinlikler olunca şehir çok coşkulu oluyor. Daha çok olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.