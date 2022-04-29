Son dakika: Galatasaray’da kongre iptal edildi!

"BUNUN ARKASINDA PLANLI BİR KÖTÜLÜK VAR"

A Spor canlı yayınına bağlanan Metin Öztürk karara çok sert tepki gösterdi. Metin Öztürk, "Bunun arkasında planlı bir kötülük var. Amerika'dan ve Avrupa'dan gelenler var. Yazıktır. 100 bin liralık bir tedbir kararı verilmiş. Birileri 100 bin lira ile galatasaray'ın geleceğine karar veriyor. Burak Elmas'ın bir an önce çıkıp açıklaması gerekiyor. Seçim tarihini belirlemesi gerekiyor. Biz yarın lisenin bahçesinde seçim varmış gibi orada olacağız." dedi.