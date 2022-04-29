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Son dakika: Galatasaray'da kongre iptal edildi!

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Giriş Tarihi: 29.04.2022 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
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Son dakika: Galatasaray’da kongre iptal edildi!

Son dakika haberleri... İstinaf Mahkemesi, Galatasaray'daki seçimli genel kurula tedbir kararı koydu. Sarı-kırmızılılarda kongre iptal oldu. Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk, sosyal medya hesabından karar hakkında açıklamada bulundu.

Galatasaray gündemi, olağanüstü seçime bir gün kala sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüpte kongre iptal edildi. İstinaf Mahkemesi seçimli genel kurula tedbir kararı koydu.

TEDBİR KARARI İÇİN BAŞVURU

Edinilen bilgilere göre 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 22 Nisan'da kaldırılan tedbir kararını koyduran kulüp üyesi Fırat Develioğlu bu kez bir üst mahkemeye başvurdu. Develioğlu, yeniden tedbir istedi.

METİN ÖZTÜRK'TEN TEPKİ

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk'ün paylaşımı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasarayın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza."

"BUNUN ARKASINDA PLANLI BİR KÖTÜLÜK VAR"

A Spor canlı yayınına bağlanan Metin Öztürk karara çok sert tepki gösterdi. Metin Öztürk, "Bunun arkasında planlı bir kötülük var. Amerika'dan ve Avrupa'dan gelenler var. Yazıktır. 100 bin liralık bir tedbir kararı verilmiş. Birileri 100 bin lira ile galatasaray'ın geleceğine karar veriyor. Burak Elmas'ın bir an önce çıkıp açıklaması gerekiyor. Seçim tarihini belirlemesi gerekiyor. Biz yarın lisenin bahçesinde seçim varmış gibi orada olacağız." dedi.

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