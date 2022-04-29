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TFF resmen açıkladı! 2022-23 sezonu ne zaman başlayacak?

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Giriş Tarihi: 29.04.2022 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
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TFF resmen açıkladı! 2022-23 sezonu ne zaman başlayacak?

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2022-2023 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

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