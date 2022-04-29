Son dakika: Giresunspor Süper Lig'de kalmayı garantiledi! İşte küme düşen takımlar...
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında GZT Giresunspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. GZT Giresunspor, bu galibiyetle puanını 43'e çıkartarak ligde kalmayı garantiledi. Bu skorla Altay'ın, Süper Lig’e veda ettiği söyleniyor. Ancak matematiksel olarak ikili ve üçlü averajların da önemli olduğu puan durumunda henüz İzmir ekibinin küme düşmesi kesinleşmedi.
Süper Lig'in 35. haftasında Giresunspor sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti.
Bu skorla GZT Giresunspor, bu galibiyetle puanını 43'e çıkartarak ligde kalmayı garantiledi.
KÜME HATTINDA ÖNEMLİ DETAY
Giresunspor'un Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etmesiyle Altay'ın, Süper Lig'e veda ettiği söyleniyor.
Ancak matematiksel olarak ikili ve üçlü averajların da önemli olduğu puan durumunda henüz İzmir ekibinin küme düşmesi kesinleşmedi.
KÜME DÜŞEN 2 TAKIM
Daha önce Süper Lig'den düşmesi kesinleşen takımlar Yeni Malatyaspor ve Göztepe olmuştu.
Kime düşen diğer 2 takım ise oynanacak gelecek maçlarda belli olacak.
GZT GİRESUNSPOR: 2 - ADANA DEMİRSPOR: 0
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takpak
GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Eraltay, Flavio, Traore, Diabate (Dk. 75 Zeki Yavru), Sergio (Dk. 70 Süleymanov), Chiquinho (Dk. 86 Muhammed Gümüşkaya), Umut Nayir (Dk. 86 Balde)
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul (Dk. 65 Alper Uludağ), Gökhan İnler (Dk. 46 Dokovic), Sinan Kurt (Dk. 82 Mustafa Kapı), Yunus Akgün, Bjarnason (Dk. 46 Erhun Aksel Öztürmer), Vargas, Assombalonga (Dk. 70 Remy)
Goller: Dk. 21 Umut Nayir, Dk. 48 Sergio (GZT Giresunspor)
Sarı kart: Dk. 90+1 Alper Uludağ (Adana Demirspor)
iLK YARI
5. dakikada GZT Giresunspor atağında sol kanattan Diabate, ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda bulunan Chiquinho'ya topu aktardı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutu kalenin yanından az farkla auta gitti.
15. dakikada Traore'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Sergio topla buluştu. Kaleci Muric ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.
21. dakikada Giresunspor öne geçti: Sağ kanattan Hayrullah Bilazer'in ceza sahasına yaptığı ortada Umut Nayir kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi. 1-0
38. dakikada Rassoul'un ceza sahasına ortasında Assombalonga kafa ile Sinan Kurt'a topu aktardı. Sinan Kurt'un gelişine vurduğu top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
2. YARI
48. dakikada Diabate sol kanattan yaptığı ortada, boş pozisyonda bulunan Sergio kafa ile vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
54. dakikada Rassoul'un ortasında Giresunspor defansı, topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutu az farkla üstten auta gitti.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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