Son dakika: Giresunspor Süper Lig’de kalmayı garantiledi! İşte küme düşen takımlar...

Süper Lig'in 35. haftasında Giresunspor sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti.

Bu skorla GZT Giresunspor, bu galibiyetle puanını 43'e çıkartarak ligde kalmayı garantiledi.

KÜME HATTINDA ÖNEMLİ DETAY

Giresunspor'un Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etmesiyle Altay'ın, Süper Lig'e veda ettiği söyleniyor.

Ancak matematiksel olarak ikili ve üçlü averajların da önemli olduğu puan durumunda henüz İzmir ekibinin küme düşmesi kesinleşmedi.