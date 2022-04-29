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Galatasaray ve Trabzonspor Can Bozdoğan'ın peşinde! Beşiktaş ile Schalke anlaşabilecek mi?

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Giriş Tarihi: 29.04.2022 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
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Galatasaray ve Trabzonspor Can Bozdoğan’ın peşinde! Beşiktaş ile Schalke anlaşabilecek mi?

Bu sene şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş sezon başında kiralık olarak transfer ettiği Can Bozdağan için teklifini Schalke'ye iletti. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan genç futbolcu için Galatasaray ve Trabzonspor devrede olduğu belirtildi.

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