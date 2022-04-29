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Fenerbahçe için rövanş zamanı

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Giriş Tarihi: 29.04.2022 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
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Fenerbahçe için rövanş zamanı

İki takımın ligin ilk yarısında Gaziantep’te oynadığı maç, Fenerbahçe için dibe vuruş olmuştu. Sarı- Lacivertliler, 3-2 mağlup olarak sahadan ayrılmıştı.

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