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Manchester ile Chelsea yenişemedi! Manchester United - Chelsea: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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Giriş Tarihi: 29.04.2022 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
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Manchester ile Chelsea yenişemedi! Manchester United - Chelsea: 1-1 MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester United, sahasında Chelsea'yi konuk etti. Ronaldo'nun gol attığı maçta 1-1 sona ererken taraflar birer puanla karşılaşmadan ayrıldı.

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