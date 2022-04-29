Galatasaray’da başkanlık seçimleri ne zaman? Burak Elmas yeniden aday olacak mı? Flaş açıklamalar...

"TEDBİR KARARININ KALDIRILMASI İÇİN BAŞVURU YAPTIK, REDDEDİLDİ"

Kendileri bana 21-28 Mayıs'ta yapılması gerektiğini söylediler. Galatasaray'ın geçirdiği bu 1 ay çok zor bir 1 ay oldu. Bütçesiz, her alınan kararların ciddi bir şekilde alınması gerektiği kararlar olduğu bir süreç. Çok zor bir süreç. Biz de bu durumda onlara 1 ay daha bütçesiz gidileceğine dair yazışmalarımız oldu. Onlar bizden bu tarihi istediler. Biz buraya gelmeden yarım saat önce tedbir kararının kaldırılması için başvurduk, o da reddedildi. Galatasaray ciddi bir kaosun içerisine itildi. Bu kaosu yaratanlarla bütün camiamız mücadele etmeli. Burada spekülasyonlar üretilerek taraftarlarımız yanlış yönlendirildi.

"GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKA BAKA ORGANİZASYON YAPTILAR"

Bugüne kadar Galatasaray tarihinde istifa eden bir başkan var. Seçimlerin önünü açmak için böyle bir istifa etme durumuna gerek yok. Galatasaray'da tartışılmaz denilen konuları tartıştırdık, üyelerimize birçok rakamları paylaştık. Bu birilerini rahatsız etti. Bizim ihtiyacımızın iktidar mücadelesi değil Galatasaray'ın geleceğinin olduğunu söylemiştik. Galatasaray'ın geleceğini etkileyeceği tüm konularda şeffaf davranıp, ayrıca maliyet düşürme yolundan da sapmadık. Ama bunu engellemek isteyen kesimler oldu. Bu maalesef olağan genel kurulda da devam etti. 25 milyon euro gelir yaratmış, 5 milyon euro maliyeti azaltmış yönetimi mali yönden ibra etmemeye çalıştılar. Bu arkadaşlar gözümüzün içerisine baka baka bu organizasyonu yapmaya çalıştılar. Ardından Galatasaray'ın bütçesini onaylamayarak Galatasaray'ı kilitlediler. Galatasaray'ı sosyal medyadan yönetmeye çalıştılar. Belli çevreler. Bunun da kasıtlı yapıldığını düşünüyorum. İdari ibrasızlık görüşlerine saygı duyuyorum.

Galatasaray yönetiminin ibra edilmemesi için çalışan arkadaşlar aday bile olmadılar. İstediklerini aldılar, şimdi de bayram tatilindeler. Biz bu seçimlerin yapılabilmesi için elimizden geleni yaptık. Galatasaray'ın bu tüzük sürecini getirmemesi için baskı yaptılar. Bunu dahi yaptırmamak için çalıştılar, ibra olmamamız için tam seçim öncesi klasörlerle disiplin evrakları gelmeye başladı. Galatasaray'da dışarıdan göründüğü kadar basit değil her şey. Kişilerin çiftliği olmadan ileriye gitmesi için ciddi bir direnç var.