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Fenerbahçe Gaziantep maçı şifresiz canlı nasıl izlenir? 29 Nisan FB Gaziantep FK maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2022
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Fenerbahçe Gaziantep maçı şifresiz canlı nasıl izlenir? 29 Nisan FB Gaziantep FK maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Gaziantep maçı şifresiz canlı nasıl izlenir? Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçında puan yitirmesi halinde Trabzonspor karşılaşma oynamadan bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşacak. Fenerbahçe ise karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak umudunu kaybetmek istemiyor. Peki, Fenerbahçe Gaziantep maçı şifresiz canlı nasıl izlenir? 29 Nisan FB Gaziantep FK maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...

Fenerbahçe Gaziantep maçı hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK mücadele edecek. İsmail Kartal ile çıkış yakalayan Fenerbahçe, ligde oynadığı son 10 maçta 1 beraberlik ve 9 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem seriyi sürdürmeyi hem de lig ikinciliğini korumayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Gaziantep maçı şifresiz canlı nasıl izlenir? 29 Nisan FB Gaziantep FK maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, 29 Nisan Cuma günü Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından şifreli yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Attila Szalai, Miguel Crespo ve Dimitris Pelkas'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Kim Min-jae müsabakada forma giyemeyecek.

Takımla birlikte çalışmalara başlayan Mert Hakan Yandaş'ın maçta takımdaki yerini alması beklenirken, Bright Osayi Samuel'in durumuna ise teknik heyet karar verecek.

SINIRDA 5 İSİM

Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 36. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

GAZİANTEP FK CEPHESİ

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 34 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik, 14 mağlubiyet alarak 42 puan topladı.

Ligde 4 maçtır galip gelemeyen ve puan cetvelinde 15. sırada bulunan Gaziantep FK, rakibi Fenerbahçe'yi yenip kötü gidişe son vermek istiyor.

Takımda sakatlığı bulunan Steven Caulker ve Torgeir Borven ile kart cezalısı Recep Niyaz bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

DEPLASMANDA 1 GALİBİYETİ VAR

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda taraftarını hayal kırıklığına uğrattı ve sadece Çaykur Rizespor'u mağlup edebildi.

Güneydoğu ekibi, dış sahada çıktığı 17 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 33 gol gördü.

SÜPER LİG'DE 6. RANDEVU

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Gaziantep ekibinin Süper Lig'e ilk kez yükseldiği 2019-2020 sezonundan bu yana 5 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 3'ünü Fenerbahçe, 2'sini ise Gaziantep FK kazandı.

Söz konusu maçlarda sarı-lacivertli takım 13 kez fileleri havalandırdı, Gaziantep temsilcisi ise 6 gol kaydetti.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma Gaziantep FK'nin 3-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

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