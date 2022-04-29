Fenerbahçe Gaziantep maçı hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK mücadele edecek. İsmail Kartal ile çıkış yakalayan Fenerbahçe, ligde oynadığı son 10 maçta 1 beraberlik ve 9 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem seriyi sürdürmeyi hem de lig ikinciliğini korumayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Gaziantep maçı şifresiz canlı nasıl izlenir? 29 Nisan FB Gaziantep FK maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, 29 Nisan Cuma günü Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından şifreli yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.